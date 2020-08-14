سعر اليورو اليوم الجمعة 14-8-2020 فى البنوك المصرية
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:16 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم الجمعة 14-8-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:
عالميًا، حقق اليورو تقدمًا كبيرًا خلال الشهر الماضي، بدعم عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا، بعد أشهر من الإغلاق لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا.
ووفقا لبيانات معهد الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، سجل الناتج الصناعي لدول منطقة اليورو مجتمعة نموا بنسبة 9.1% خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو الماضي، لكنه يظل أقل من المستويات المحققة قبل اندلاع أزمة تفشي جائحة كورونا بنحو 11 %.
وعلى المستوي المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري وبنك التعمير والاسكان، أمام تراجعه أمام الجنيه في بنك الاستثمار العربي وبنك الكويت الوطني.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في البنك المصري المركزي ليسجل للشراء 18.77 جنيه وللبيع 18.93، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 18.73 جنيه وللبيع 19.00، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.75 جنيه وللبيع 18.95، أما في بنك البركة فسجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 19.02.
وفي مصرف أبوظبي الاسلامي تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.82، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.91، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.71جنيه وللبيع 18.94، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.92، أما في البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.91.
كما تراجع سعر اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.92، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.92، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.94، أما في بنك البركة فسجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.95، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.72 جنيه وللبيع 18.93.
وفي المقابل، استقر سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الاهلي المصري ليسجل للشراء 17.71 جنيه وللبيع 18.94، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.94، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.94، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.72 وللبيع 18.95، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.92.
عالميًا، حقق اليورو تقدمًا كبيرًا خلال الشهر الماضي، بدعم عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا، بعد أشهر من الإغلاق لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا.
ووفقا لبيانات معهد الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، سجل الناتج الصناعي لدول منطقة اليورو مجتمعة نموا بنسبة 9.1% خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو الماضي، لكنه يظل أقل من المستويات المحققة قبل اندلاع أزمة تفشي جائحة كورونا بنحو 11 %.
وعلى المستوي المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري وبنك التعمير والاسكان، أمام تراجعه أمام الجنيه في بنك الاستثمار العربي وبنك الكويت الوطني.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في البنك المصري المركزي ليسجل للشراء 18.77 جنيه وللبيع 18.93، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 18.73 جنيه وللبيع 19.00، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.75 جنيه وللبيع 18.95، أما في بنك البركة فسجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 19.02.
سعر اليورو اليوم الجمعة 14-8-2020 في البنوك المصرية
وفي مصرف أبوظبي الاسلامي تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.82، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.91، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.71جنيه وللبيع 18.94، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.92، أما في البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.91.
أسعار اليورو اليوم
كما تراجع سعر اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.92، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.92، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.94، أما في بنك البركة فسجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.95، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.72 جنيه وللبيع 18.93.
وفي المقابل، استقر سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الاهلي المصري ليسجل للشراء 17.71 جنيه وللبيع 18.94، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.94، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.94، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.72 وللبيع 18.95، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.92.