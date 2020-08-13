استشارية نفسية: السحر والحسد لا أساس لهم في الطب النفسي

قالت الدكتورة صفيناز عبدالسلام، استشارى الطب النفسى، إن الحسد من الأمور المذكورة بالقرآن الكريم وكافة الأديان، مشيرة إلى أن تعليق الأسباب على الحسد ما هو إلا سبب لتخفيف الآثار المترتبة جراء المشكلة، سواء طلاق أو فقدان شخص عزيز.وأشارت "عبدالسلام" إلى أن الحسد في مفهوم الكثيرين هو اعتقاد بامتلاك البعض قدرة خارقة على إيذاء الناس وإزالة النعم عنهم ومن حياتهم.وأضافت استشارى الطب النفسى، أنه الحسد موجود في الثقافة الشعبية، فالكثيرون الذين يعتقدون به يميلون لتفسير مصائبهم بفعل الحسد والعين، موضحة أن الأمراض النفسية التي تأتي بسبب السحر ومس الجن والحسد لا أساس لها في الطب النفسي.وأكدت إستشارى الطب النفسى، أن الخلط بين المرض النفسى والحسد، من الأمور التى تساعد فى زيادة فرص الاكتئاب، وتفاقم المشكلة النفسية.