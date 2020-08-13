وكيل «نقل النواب»: انتخابات الشيوخ اتسمت بالنظام والانضباط

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن النظام والانضباط والالتزام كان السمة المميزة لكافة اللجان الانتخابية خلال انتخابات مجلس الشيوخ على مدار اليومين الماضيين، وأشادت بذلك كافة المنظمات الدولية المعنية بمراقبة سير العملية الانتخابية.وأضاف أن الشباب والمرأة وكبار السن كانوا فى مقدمة الصفوف وطوابير الانتخابات أمام اللجان وهو ما يعني حدوث تغييرا إيجابيا ملحوظا فى فكر هؤلاء وخاصة الشباب واستعادة الثقة المفقودة في جدوى الانتخابات والمشاركة نتيجة تجسير الهوة والفجوة بين الشباب والقيادة السياسية من جانب والشباب والحكومة من جانب آخر.. واهتمام الدولة الكبير بالشباب وتأهيله وتدريبه من خلال الأكاديميات الوطنية لإعداده لتولي دفة القيادة في المستقبل القريب وهو توجه حقيقي للقيادة السياسية ويظهر جليا فى أحاديث وحوارات الرئيس السيسى مع الشباب فى مؤتمراتهم.وقال إنه على الإعلام توعية المواطنين بدور مجلس الشيوخ ولماذا عاد مرة أخرى بعد أن غاب عن التشكيل، وتوجه النائب بالتحية والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة والعدل والقضاء المصري والهيئة الوطنية العليا للانتخابات على الجهد الكبير المبذول فى تأمين العملية الانتخابية وإجراءها بمنتهى السلاسة والسهولة والراحة.