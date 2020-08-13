رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قصف وبالونات حارقة.. جولة تصعيد متوقعة بين إسرائيل وحماس

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:40 م
بالونات حارقة
بالونات حارقة
سارة الشلقاني
طباعة
تشهد الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة توترا أمنيا، يوشك على الانفجار، بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف.

و في نحو 10 أيام، قصف الاحتلال الإسرائيلي مواقع تابعة لحماس داخل غزة، حوالي 4 مرات، آخرها فجر اليوم، الخميس، وأمس الأربعاء، أي يومين متتالين.

- قصف مدرسة

القصف الأخير كان أكثر عنفا ضد القطاع المحاصر، إذ أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن إحدى مدارسها في مخيم الشاطيء بغزة تم استهدافها بقنبلة خلال القصف.

وقالت داخلية غزة، في بيان، إن المدرسة مخصصة لنحو ألف طالب، متابعة:"القنبلة التي استهدفت المدرسة تحتوي على 1500 شظية معدنية، وموجهة بالليزر ونسبة الخطأ بها تكاد تكون معدومة، ونحن أمام جريمة إسرائيلية جديدة".

- قصف أهداف لحماس تحت الأرض

لم يكتف جيش الاحتلال، في قصفه فجر اليوم، بالطيران فقط، سواء دون طيار او مروحي، بل ضم إليهم الدبابات، وجميعهم قصفوا في نفس الوقت أهدافا لحماس في قطاع غزة.

وكذلك، وسع جيش الاحتلال قصفه ليشمل موقعا يمثل بنية تحتية لحماس أسفل الأرض، بالإضافة إلى مجمع القوات البحرية، وبنية تحتية تحت الأرض، ونقاط رصد، وحمل الجيش الإسرائيلي، حركة حماس، مسؤولية ما يحدث داخل قطاع غزة وخارجه، مشيرا إلى أنها تتحمل تبعات تلك الأحداث.

- نشر "القبة الحديدية" على حدود غزة

وعزز الجيش الإسرائيلي نشر بطاريات منظومة القبة الحديدية على حدود القطاع المحاصر، تحسبا لإندلاع أي تصعيد عسكري، وأكدت تقديرات أمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي، أن حماس ستستمر في إطلاق البالونات الحارقة، فيما لم تستبعد التوجه لجولة تصعيد.

- احتراق نحو 7 آلاف دونم إسرائيلي

واستمر إطلاق البالونات الحارقة من غزة تجاه مستوطنات الغلاف، إذا التهمت نيرانها نحو 7 آلاف دونم، في غضون 48 ساعة، داخل مستوطنات الغلاف.

واشتعلت نيران بالونات غزة الحارقة في أراضي المحميات الطبيعية والمناطق الزراعية، فيما كان الحريق الرئيسي في مستوطنة "أوهنير"، ووصل من أطراف مستوطنة سديروت للمرة الأولى.

- الإرباك الليلي على حدود غزة

في السياق ذاته، هدد وحدات الإرباك الليلي، التابعة لمسيرات العودة الفلسطينية على حدود القطاع، بعودة أنشطتها مرة أخرى، وتتضمن أنشطة وحدات الإرباك الليلي، وإشعال إطارات السيارات" الكاوتشوك" وبعض الأنشطة الأخرى التي تستنزف قوات الاحتلال نفسيا،

- عقوبات إسرائيلية

وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تقليص مساحة الصيد أمام الفلسطينيين في بحر غزة إلى 8 أميال بحرية بدلا من 15 ميلا، كما أعلنت سلطات الاحتلال منع إدخال الوقود إلى غزة بشكل فوري وحتى إشعار آخر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

بوابة الأزهر link نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

الصور

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«المالية»: صرف الرواتب 23 أغسطس ولمدة 3 أيام

منوعات

الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

بوابة الأزهر link نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

استعلم عن نتيجة الثانوية الأزهرية الآن azhar.eg برقم الجلوس 2020

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
قناوى
صفوت البياضي
كارثة لبنان صفارة إنذار لشعوب كثيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
فى جذور المحنة اللبنانية (1)
ماجد حبته
نائبة بايدن
المزيد

الثقافة

الجمعة توزيع جوائز «لولو ومورا» بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب (فيديو)

«مكتبة القاهرة» تعقد ندوة «تجارب أبنائنا من الكفاءات بالخارج»

المركز القومي للترجمة يعلن أسماء الفائزين بجوائز رفاعة الطهطاوي

في ذكري رحيله.. ماذا قال صلاح عبد الصبور عن تجربته الشعرية؟