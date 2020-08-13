إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية

وجاءت أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية كالآتي:

العلمي

الأدبي

كفيف

العلوم الإسلامية

أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس، نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019-2020، في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر، حيث جاءت نسبة النجاح العامة 67.66%.الأول: أحمد مدحت مصطفى أحمد، أسيوط، أسيوط النموذجي، ١٠٠،٠٠٪.الأول مكرر: علاء رجب حامد صبح، البحيرة، إدفينا، ١٠٠،٠٠٪.الأول مكرر: ندا محمد حامد فرحات، الغربية، فتيات إخناوي، ١٠٠،٠٠٪.الرابع: أحمد حسن كمال إبراهيم، الجيزة، التحرير، ٩٩،٨٥٪.الرابع مكرر: الشيماء محمد عبدالحميد عبدالعظيم، الشرقية، فتيات عبد القادر قنصوة بميت سهيل، ٩٩،٨٥٪.الرابع مكرر: عمر الحسيني زكريا خليل، الغربية، الحصري بشبرا النملة، ٩٩،٨٥٪.الرابع مكرر: نجلاء فتحي السيد مسلم، الشرقية، فتيات أم عجرم، ٩٩،٨٥٪.الرابع مكرر: نهال ناصر علي سعدالدين حجازي، كفر الشيخ، فتيات المندورة، ٩٩،٨٥٪.التاسع: أحمد خالد جوده مجاهد، الشرقية، الصورة، ٩٩،٦٩٪.التاسع مكرر: أروى محمد أحمد محمود علي، البحيرة، فتيات إيتاى البارود، ٩٩،٦٩٪.التاسع مكرر: إيلاف محمد توفيق محمد، القاهرة، فتيات ١٥ مايو النموذجي، ٩٩،٦٩٪.التاسع مكرر: إيمان أبوزيد السيد أبوزيد الرفاعي، كفر الشيخ، فتيات مصطفى طلخان (مسير)، ٩٩،٦٩٪.التاسع مكرر: تقى سعد عبدالعزيز سعد بكر، كفر الشيخ، فتيات منشأة عباس (محمد مبارك)، ٩٩،٦٩٪.التاسع مكرر: رحمة محمد السيد عمر السقا، كفر الشيخ، فتيات محلة أبوعلي، ٩٩،٦٩٪.التاسع مكرر: عبدالرحمن لطفي عبدالرحمن السيد، القاهرة، طلائع الأزهر الخاص - جسر السويس، ٩٩،٦٩٪.التاسع مكرر: عبدالرحمن محمد حسن عبدالسميع، الدقهلية، قرقيرة، ٩٩،٦٩٪.التاسع مكرر: فاطمة عثمان حسن لطفي سليمان، الشرقية، فتيات كفر صقر، ٩٩،٦٩٪.التاسع مكرر: مريم محفوظ محمد المزين، الغربية، فتيات قرانشو، ٩٩،٦٩٪.الأول: أماني عاطف عبد الرؤوف الشعراوي، المنوفية، فتيات فيشا الكبرى، ٩٩،٢١٪.الثاني: أسماء عبدالله محمد عبدالله، الدقهلية، فتيات كفر المقدام، ٩٨،٨٩٪.الثالث: عائشة ياسر أحمد أحمد الفقي، الغربية، فتيات طنطا، ٩٨،٧٣٪.الثالث مكرر: علي علي علي علي دوالي، الغربية، الحاج عبدالسلام النقيب بمحلة حسن، ٩٨،٧٣٪.الخامس: هاجر ماهر عبد القادر أرز، الغربية، فتيات صفط التراب، ٩٨،٥٧٪.السادس: إسراء جاب الله حمد الله إبراهيم سيف الدين، الغربية، فتيات سنباط، ٩٨،٤١٪.السادس مكرر: منة الله حسين أحمد السيد عيد، الغربية، فتيات كفر الشرفا الشرقي، ٩٨،٤١٪.الثامن: أسماء يوسف كامل محمود، أسيوط، فتيات أبو خرص، ٩٨،٢٥٪.التاسع: فداء رضا السيد أحمد، الدقهلية، فتيات ميت النحال، ٩٨،١٠٪.العاشر: أروى محمد حلمي محمد، الشرقية، فتيات كوم حلين، ٩٧،٩٤٪.العاشر مكرر: آلاء السيد جمال عيد مرسي، الشرقية، فتيات الحجازية، ٩٧،٩٤٪.العاشر مكرر: أيمن شعبان عبد الحميد مصطفى، الغربية، المعتمدية، ٩٧،٩٤٪.العاشر مكرر: نيرة صلاح الدين هاشم محمد، القاهرة، فتيات مصر الجديدة النموذجي، ٩٧،٩٤٪.الأول: رحاب خالد عثمان عباس، الأول، أسيوط، فتيات منفلوط، ٩٥،٠٨٪.الثاني: زينب حربي محمد شحاتة، سوهاج، فتيات مشطا، ٩٤،٢٩٪.الثالث: محمد محمود محمد عبدالله غنيم، كفر الشيخ، الحامول، ٩٣،٦٥٪.الرابع: علي ياسر عبدالباري علي حمادة، الإسكندرية، معهد الإسكندرية، ٩٣،٠٢٪.الخامس: أحمد أشرف مصطفى السيد غازي، الدقهلية، الكفر الجديد، ٩١،٢٧٪.الأول: عبدالله وليد السيد عبدالله إبراهيم، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧،٩١٪.الثاني: محمود إسماعيل أمين صديق، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧،١٦٪.الثاني مكرر: منصور نبيل محمد محمد الخراشي، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧،١٦٪.الرابع: علاء عصام إبراهيم محمد، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٧،٠١٪.الخامس: خليل أمين إبراهيم محمد بيومي، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦،٥٧٪.الخامس مكرر: رجب حمدي محمد قاسم الطاهر، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦،٥٧٪.الخامس مكرر: عبدالعزيز سعد عبدالعزيز محمد، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦،٥٧٪.الخامس مكرر: محمد علاءالدين عبدالمجيد عبدالمجيد سرور، الخامس مكرر، القاهرة، معهد العلوم الإسلامية – القاهرة، ٩٦،٥٧٪.