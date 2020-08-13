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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

خبير أوبئة: 173 لقاحًا محتملًا لعلاج فيروس كورونا (فيديو)

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:16 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
هدير شعراوي
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قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك 173 لقاحًا محتملًا للتعامل مع فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن 8 لقاحات فقط هي التي دخلت المرحلة الثالثة من التجارب.

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى الفضائية المصرية، أنه في شهر يونيو سجلت روسيا لقاحها للتعامل مع فيروس كورونا، إذ دمجت بين المرحلتين الأولى والثانية، بعد التجربة على 40 شخصًا، مشيرًا إلى أن هذا العدد جرى زيادته ليصبح أكثر من 100 شخص.

وأكد أن نتائج اللقاح يجب أن تظهر في 15 أغسطس المقبل، مضيفًا أنه حتى الآن لم نعرف نتائج المرحلتين الأولى والثانية، وروسيا أعلنت طرح لقاحها قبل إجراء المرحلة الثالثة من الاختبارات، وهذا شيء لا يحدث على مستوى اللقاحات، إذ سيستخدم الناس اللقاح أثناء إجراء التجربة الثالثة.

وأشار إلى أنه لا يجب الحكم على اللقاح الروسي دون معرفة نتائج التجارب، لافتًا إلى أن بعض الآثار الجانبية تظهر بشكل سريع، بينما يستغرق البعض الآخر وقتًا لكي يظهر.

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