هالة صدقى: أمنية حياتى حضور حفلة لـ«فيروز»

شاركت الفنانة هالة صدقي، جمهورها بأمنية لها، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشرت "هالة" صورة للنجمة اللبنانية فيروز، وعلقت: "صباحكم فيروزي، أنا من عشاق الست العظيمة، رمز كبير للبنان، ربنا يديم الصحة والعافية لها وللبنان، كانت أمنية من أمنيات حياتي إني أحضر حفلة لقيثارة الشرق فيروز".النجمة فيروز تعتبر من أهم رموز الفن اللبناني، وفي الأحداث الأخيرة كان صوتها وأغانيها حاضرة في أرجاء لبنان، وانتشرت شائعات عن وفاتها، لتخرج ابنتها ريم رحباني وتنفي ما أشيع، مطالبة مروجي الشائعات بالتوقف عن ترديدها.