الأمطار تدمر 11 منطقة جنوب كوريا الجنوبية

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه، إن 11 منطقة بجنوب البلاد، والتي دمرتها الأمطار الموسمية الغزيرة، مناطق كوارث خاصة، وذلك من أجل أن تحصل على مساعدة الدولة على وجه السرعة في أعمال الصيانة والإنعاش وتوفير أموال الإغاثة.وتشمل المناطق المحددة مدن "ناموون" بإقليم جولا الشمالي و"جوريه" بإقليم جولا الجنوبي و"هادونج" بإقليم كيونج سانج الجنوبي، وفقا لما ذكره المكتب الرئاسي في بيان، ونقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني.وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية عن سبع مناطق وسط وشرق البلاد، والتي تضررت بشدة من الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد، منذ مطلع الشهر الجاري كمناطق كوارث خاصة بعد تقييم حجم الأضرار وضرورة تقديم مساعدات الدولة.