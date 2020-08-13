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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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وفاة القيادى الإخوانى عصام العريان
الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:44 م
عصام العريان
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توفي عصام العريان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية داخل محبسه عن عمر ناهز 66 عاما.
الكلمات المفتاحية
عصام العريان
الإخوان
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