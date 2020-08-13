الجامعة العربية تجتمع لدعم لبنان

نظمت جامعة الدول العربية (إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالقطاع الاقتصادي) اليوم الخميس، اجتماعًا لمنظمات واتحادات العمل العربي المشترك بتقنية "الفيديو كونفرانس"، للنظر في آليات الدعم والمساندة للبنان، وتقديم مبادرات عملية للوقوف مع الشعب اللبناني للتخفيف من مضاعفات وتداعيات كارثة التفجيرات الضخمة التي تعرضت لها العاصمة "بيروت".وصرح الوزير المفوض، الدكتور محمد خير عبدالقادر، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية، بأن اجتماع مؤسسات العمل العربي المشترك اليوم يأتي في إطار جهود جامعة الدول العربية للتضامن مع لبنان وشعبه في هذه المرحلة الصعبة، وذلك بعد الزيارة التضامنية الناجحة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إلى لبنان يوم 8 أغسطس الجاري، وتأكيد على استعداد الجامعة لحشد الدعم من خلال منظومة العمل العربي المشترك للمساهمة في مواجهة لبنان لكافة مضاعفات وتبعات هذه الكارثة الكبرى.وأضاف أن هدف الاجتماع تقديم مبادرات ومقترحات عملية لدعم مساعدة لبنان وشعبه وتشكيل رؤية موحدة لمنظمات واتحادات ومؤسسات العمل العربي المشترك للوقوف مع لبنان وشعبه في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، على أن ترفع للأمين العام لجامعة الدول العربية ضمن جهود الجامعة لحشد الاستجابة لما تتطلبه الأوضاع الحالية في لبنان.ويأتي الاجتماع في إطار مناشدة الأمین العام لجامعة الدول العربیة أحمد أبوالغيط للدول العربیة والمجتمع الدولي ومنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك للإسراع في تقدیم المساعدات العاجلة للبنان وشعبة لمواجهة التداعیات الإنسانیة والاجتماعیة والاقتصادیة للتفجیرات الضخمة التي تعرضت لها "بیروت".