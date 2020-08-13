القوى العاملة: شركة سعودية فصلت جميع موظفيها بالخارج مع صرف مستحقاتهم

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًّا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس المكتب العمالي بالرياض، لفت فيه إلى أن المكتب رصد قرار شركة بفصل جميع العاملين والمتواجدين حاليًا خارج المملكة نظرًا لعدم تمكنهم من العودة ولن يتمكنوا من العودة إلا بعد انتهاء جائحة كورونا طبقًا لما أعلنته السلطات السعودية.وتابع، أن الشركة أكدت لعمالها "ضرورة التواصل مع المدير المباشر أو أخصائي الموارد البشرية الخاص بإداراتهم لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم المالية وتزويدكم بخطابات إخلاء طرفهم وشهادات خبراتهم العملية".وسبق وحذر وزير القوى العاملة محمد سعفان، ولم يتوان مكتب التمثيل العمالي في إبلاغ العاملين المصريين بذلك قبل القيام بإجازاتهم السنوية خارج المملكة في أثناء اعتماد تجديدها قبل السفر إلى مصر.وأوضحت وزارة القوى العاملة أن الشركة اتخذت قرارها المتقدم بذلك بعد أن أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية رسميًّا، عن أنه لا عودة للأشخاص الذين لديهم إقامة بالمملكة والمتواجدين خارج البلاد حاليًا إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.وأنهت الشركة عقود العمل الخاصة للعاملين بها المتواجدين خارج المملكة، وإبلاغهم أن آخر يوم عمل لهم هو آخر يوم من إجازتهم مدفوعة الأجر.وأكدت شركة "بنده لتجارة التجزئة"، أنه عند انتهاء جائحة كورونا، فإنها ترحب بتقديم طلب التوظيف مجددًا، بحسب الشواغر المتاحة حينها، وسيتم إعطاء هذه الطلبات أولوية آخذين في الاعتبار مؤشرات الأداء الخاصة بالعامل خلال فترة التعاقد السابقة، وفق وزارة القوى العاملة.