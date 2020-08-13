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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس النواب اللبنانى يقبل استقالة 7 نواب ومروان حمادة يتراجع

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:49 ص
مجلس النواب اللبناني
مجلس النواب اللبناني
وكالات
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أعلن مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس، عن قبول استقالة 7 نواب، فيما تراجع النائب مروان حمادة عن استقالته.

والنواب الذين استقالوا من البرلمان اللبناني هم نواب كتلة "الكتائب" اللبنانية سامي الجميل، نديم الجميل، إلياس حنكش، النائبة بوليت يعقوبيان، النائب ميشال معوض، النائب نعمة أفرام، وعضو "اللقاء الديموقراطي" هنري الحلو.

من جهة أخرى، أعلن عضو "اللقاء الديموقراطى" النائب بلال عبدالله عن تراجع النائب مروان حمادة عن الاستقالة، وأنه مريض ولا يمكنه الحضور، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري طالب بضرورة حضوره إلى الجلسة للتراجع عن استقالته.

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