وزير الطاقة الروسي: لا نتوقع صدور قرارات قوية لـ«أوبك+» قريبًا

ذكرت وكالات أنباء روسية اليوم الخميس أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لا يتوقع صدور أي قرارات "قوية" بشأن تخفيضات إنتاج النفط من جانب لجنة مراقبة تابعة لمجموعة أوبك+ تجتمع في وقت لاحق من الشهر الجاري في الوقت الذي تشهد فيه سوق النفط استقرارا.كما قال إنه لا توجد مقترحات "إضافية" لتعديل الاتفاق المبرم بين أوبك ومنتجين آخرين كبار للنفط بشأن تخفيضات الإنتاج وفقا لما أوردته الوكالات.