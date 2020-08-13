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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

13 إصابة جديدة بكورونا في نيوزيلندا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:03 ص
كورونا في نيوزيلندا
كورونا في نيوزيلندا
وكالات
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سجلت نيوزيلندا، اليوم الخميس، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت السلطات الصحية أن تلك الحالات ترتبط بأسرة واحدة في أوكلاند.

وقال المدير العام للصحة في نيوزيلندا، أشلي بلومفيلد، لوسائل الإعلام، إن مسؤولي الصحة يتوقعون تسجيل مزيد من الحالات خلال الأيام المقبلة.

وأضاف: "الفيروس هو المشكلة والأشخاص هم الحل".

وكانت نيوزيلندا قد سجلت 4 حالات جديدة للإصابة جميعها تعود لأسرة في أوكلاند، وذلك بعد أن مضى 102 يوم بدون تسجيل إصابات جديدة في البلاد.

وتسببت تلك الحالات في إغلاق أكبر مدينة في البلاد. وقال بلومفيلد إنه سيتم نقل جميع الحالات الإيجابية إلى منشآت حجر صحي بينما يعمل المسؤولون على احتواء تفشي الفيروس.

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