ترامب يحذر من «تزوير الديمقراطيين» للانتخابات

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من محاولات الحزب الديمقراطى لتزوير الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنهم يمثلون خطرًا على الانتخابات أكثر من روسيا والصين.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، بحسب وكالة "تاس" الروسية، إن أكبر مشكلة من ناحية التزوير المحتمل لنتائج الانتخابات في الولايات المتحدة المتحدة ستكون مع الديمقراطيين وليس مع روسيا أو الصين أو إيران.وأضاف الرئيس الأمريكى "إنهم (الديمقراطيون) يريدون إنفاق 3.5 مليار دولار على التصويت عبر البريد في أنحاء البلاد".وتابع: "هذا سيكون أكبر احتيال في تاريخ الانتخابات، وأنتم تتحدثون دائما عن روسيا والصين وإيران عندما يدور الحديث عن الانتخابات، لكن أكبر مشكلة ستكون مع الديمقراطيين، وليس مع روسيا أو الصين أو إيران".