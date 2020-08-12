«المؤتمر»: زيادة إقبال الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ

أكد حسام مرسي، عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، زيادة الإقبال على لجان الاقتراع في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ عن اليوم الأول، والذي ظهر خلال تفقده اللجان الانتخابية بمحافظة الشرقية، طبقا لتوجيهات الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب.وقال "مرسي"، إنه تم توضيح أهمية عودة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية مع عدد من المواطنين، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي منه هو ضمان جودة هذه التشريعات والحفاظ عليها حتى خروجها للنور.وانتهت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، عقب غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساءً، وبدأت عملية فرز الأصوات لتحديد أسماء المنتخبين في المجلس.