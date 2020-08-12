محافظ مطروح: لم نشهد ما يعكر صفو العملية الانتخابية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن لجان انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ بمراكز ومدن المحافظة أغلقت أبوابها في تمام التاسعة مساء، مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أي شكاوي.وقال المحافظ: إن العملية الانتخابية جرت بالمحافظة بدون أي معوقات ولم تشهد غرفة العمليات على مدار يومي الانتخاب أي تجاوزات أو ما يعكر صفو العملية الانتخابية بالمحافظة.وانتهت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، عقب غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساءً، وبدأت عملية فرز الأصوات لتحديد أسماء المنتخبين في المجلس.