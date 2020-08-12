محافظ الإسكندرية: انتخابات «الشيوخ» مرت بسلام (صور)

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن انتخابات مجلس الشيوخ بنطاق المحافظة مرت بسلامة ويسر، ولم يتم رصد أي أحداث غير طبيعية أو طارئة من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، مؤكدا أنه كانت هناك متابعة لحظية من جميع القيادات التنفيذية بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لسير العملية الانتخابية على مدار اليومين، لرصد أي صعوبات وإزالتها فورا.وأشاد المحافظ، بالتواجد الميداني المكثف من القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية وجميع الجهات المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية، للتعامل الفوري مع أي مشاكل قد تطرأ أثناء الانتخابات والعمل أيضا على توفير كافة الاحتياجات.وانتهت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وذلك عقب غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساءً، وبدأت عملية فرز الأصوات لتحديد أسماء المنتخبين في المجلس.