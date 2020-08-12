بسمة وهبة: المصريون رسموا لوحة شرف بانتخابات «الشيوخ»

علقت الإعلامية بسمة وهبة على اليوم الثاني لانتخابات مجالس الشيوخ، قائلة إن المصريين رسموا لوحة شرف بمشاركتهم الرائعة في الانتخابات.وقالت خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن المصريين استمروا في رسم لوحة الشرف بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وقدموا حضورا قويا وانضباطا والتزاما بالقواعد الاحترازية وحرصا شديدا على المشاركة.كما أشادت بمشاركة أهالي حي الأسمرات، قائلة: "نموذج محترم ومفرح في الأسمرات، وإصرار كبير من قبل أهلها على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ".وانتهت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وذلك عقب غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساءً، وبدأت عملية فرز الأصوات لتحديد أسماء المنتخبين في المجلس.