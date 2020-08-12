المسمارى: تركيا وقطر نقلتا مرتزقة من الصومال إلى ليبيا

كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، عن نقل إرهابيين من معسكرات في دولة الصومال إلى مدينة مصراتة الليبية بدعم وتمويل قطري.وأوضح المسماري خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من بنغازي، أن الرئيس التركي رجب طيب ما زال ينقل العتاد العسكري إلى المنطقة الغربية والخاضعة لسيطرة ميليشيات حكومة فائز السراج المدعومة من تركيا.وأضاف الناطق باسم الجيش الليبي: "نضع معلوماتنا حول الدعم والتمويل القطري للإرهابيين أمام المجتمع الدولي".وأكد اللواء أحمد المسماري أن تركيا دربت ونقلت مرتزقة من منطقة القرن الإفريقي إلى مدينة مصراتة.ودعا المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك لمنع تجنيد ونقل مزيد من الإرهابيين والمرتزقة من مناطق إفريقية إلى ليبيا.