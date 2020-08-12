الدكتورة رشا راغب تدلي بصوتها في انتخابات «الشيوخ»

أدلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ بلجنة مدرسة الخلفاء بمصر الجديدة.من جانبها، صرحت «راغب»، بأن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على كل مصري يرغب في توفير مستقبل أفضل له ولأبنائه، وحق دستوري لا يجب أن يتخلى عنه أي مواطن مصري.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.