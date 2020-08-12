السعودية تشيد باتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اتصالًا هاتفيًا، الأربعاء، بوزير خارجية جمهورية اليونان، نيكوس دندياس.وبحث الوزيران، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، واستعرضا مستجدات الأحداث في المنطقة.ونوه وزير الخارجية السعودي، بإيجابية التوصل إلى اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين جمهورية اليونان وجمهورية مصر العربية، الذي تم التوقيع عليه مؤخرًا بعد مفاوضات مباشرة وتوافق بين الطرفين.