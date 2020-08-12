خبير حقوقي: لجان الإخوان تروج أكاذيب حول انتخابات الشيوخ

قال صلاح سليمان، الخبير الحقوقي، ومدير مؤسسة النقيب للتدريب وحقوق الإنسان، إن نسبة الحضور في انتخابات مجلس الشيوخ لا تكون في المطلق، وإنما تكون مقارنة بمثيلاتها، لافتا إلى أن نسبة الحضور في انتخابات الشورى عام 2012 كانت 7%.وأضاف صلاح سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في تغطية خاصة على شاشة "صدى البلد": "هذه النسبة كانت عام 2012 في قمة الحدث الثوري، وعند المقارنة يجب مراعاة ذلك بالإضافة لقلة الحملات، وأن تنافس عدد المرشحين ليس بالكثافة الكبيرة، فضلا عن الظرف الصحي وجائحة كورونا".وأشار إلى أن اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تدعي عدم وجود مشاركة فعالة في انتخابات الشيوخ، مردفا: "ما تنشره الخلايا الإلكترونية كذب كون لا أحد يمتلك أرقاما سوى الهيئة الوطنية للانتخابات".واستكمل: "المواطن المصري واعي، وسنستطيع قراءة التجربة عقب إعلان النتيجة وبدء المجلس في مباشرة أعماله".وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.