محافظ أسوان عن انتخابات «الشيوخ»: «الأهالي كأن عندهم عيد»

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن شهر أغسطس من أصعب الشهور بالنسبة لدرجات الحرارة بسبب الرطوبة، لكن الناس تتعايش، ولديها إصرار وقتال، وموجودين أمام اللجان في انتخابات الشيوخ.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في تغطية خاصة لانتخابات الشيوخ عبر فضائية "صدى البلد"، أن المحافظة اهتمت بالإجراءات الاحترازية، وقام مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور على جميع اللجاان وعددها 255 لجنة انتخابية و8 لجان عامة.وأردف: "لم نترك لجنة إلا مرينا عليها، هدفنا راحة كاملة للمواطن وحرية كاملة، ولمسنا إحساس المواطن بالانتماء، بيعتبروه كأنه عيد، ومشغلين الأغاني الوطنية".وأكد أن المرشحين ملتزمين بالصمت الانتخابي، لا توجد دعاية خارج اللجان، ولم يتم رصد أي مشكلة.وأشار إلى أن أكثر الفئات المشاركة في أسوان السيدات موجودة بشكل مكثف، والرجال كبار السن، واليوم حضور لافت للشباب المتواجد في كل اللجان.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.