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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عروسان يشاركان فى انتخابات الشيوخ بالشرقية (صور)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:19 م
انتخابات الشيوخ بالشرقية
انتخابات الشيوخ بالشرقية
الشرقية - سارة الوردانى
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شهدت اللجنة رقم 18 بمدرسة الشهيد طارق أبوالعطا، بقرية أكوة بدائرة ومدينة ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، مشاركة عروسين في انتخابات مجلس الشيوخ، للإدلاء بصوتهما في الاستحقاق الدستوري.

وقام رضا محمد، وعروسه أمنية حسين، مرتدون ملابس الزفاف بالدخول إلى مقر لجنتهم الانتخابية، للمشاركة في العرس الديمقراطي والإدلاء بصوتهما.

وأكد العروسان حرصهما على المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب قومي ووطنى.

وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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