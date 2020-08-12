برلمانية: عدد كبير من قوانين البرلمان سيتم ترحيلها للشيوخ

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مجلس الشيوخ خطوة كبيرة في تغيير ثقافة الناخبين بعد ثورة 30 يونيو.وأضافت "عازر" خلال لقائها مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الشيوخ "استشاري" في كل التخصصات بجانب البرلمان، مشيرة إلى أن مجلس النواب تكبّد أعباء كبيرة جدًا خلال السنوات الماضية.وأكدت، أن القيادة السياسية تساند المرأة وتعيد لها مكانتها في المجتمع، مشيدة بأداء النائبات داخل مجلس النواب، والذي رأته جيدًا للغاية.وأكملت: "أداء 90 نائبة داخل مجلس النواب كان "مشرفًا"، كما أن وزيرات الحكومة يؤدين واجباتهن على أكمل وجه، مضيفة: "المرأة تتصدر مشاهد الانتخابات لإحساسها بالمسئولية السياسية."واستطردت: "عدد كبير من القوانين في البرلمان سيتم ترحيلها لمجلس الشيوخ."