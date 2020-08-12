الأنبا كيرلس يدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

توجه نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وأبو تشت؛ إلى مقر لجنته الانتخابية بمعهد نجع حمادى الأزهرى للبنين للإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.وأكد ضرورة المشاركة الفعالة فى الانتخابات كونها واجب وطنى.وجرت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.