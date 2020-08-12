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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كبار السن يتصدرون المشهد في انتخابات «الشيوخ» بالغربية (صور)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:52 م
كبار السن
كبار السن
الغربية - حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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استمر كبار السن من الرجال والسيدات في التوافد على المقار الانتخابية في معظم لجان محافظة الغربية؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
كبار السن
كبار السن
كبار السن يتصدرون المشهد في انتخابات «الشيوخ» بالغربية (صور)
كبار السن
كبار السن
كبار السن يتصدرون المشهد في انتخابات «الشيوخ» بالغربية (صور)

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