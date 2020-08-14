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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«شاركت في فيلم واحد وبعدها شتمته».. أسباب رفض سناء جميل العمل مع يوسف شاهين

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:39 م
يوسف شاهين
يوسف شاهين
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العديد من الفنانين رفضوا العمل مع المخرج العالمي يوسف شاهين، وهناك آخرون رفض الأخير العمل معهم، إلا أن الفنانة سناء جميل كانت الوحيدة التي هاجمته بشكل مباشر بعدما رفضت العمل معه مرة أخرى رغم أنها مثلت فيلم من إخراجه، قائلة إن أعماله الفنية مش مفهومة ولا تصل للجمهور.

وفي لقاء تليفزوني للفنانة سناء جميل، تحدثت خلاله عن علاقتها بالمخرج يوسف شاهين، قائلة: "علاقتي بيه مكنتش كويسة".

وأوضحت جميل أسباب توتر العلاقة بينهما، قائلة: "ذات مرة كان في أحد النوادي طلب عرض فيلمها فجر يوم جديد، وهو من بطولتي وإخراجه، لكنه لم يعرض وعرض فيلم إسكندرية ليه بدلا منه دون سبب".

وأشارت إلى أنه في مرة أخرى كان يستعد لعمل فيلم "وداعًا بونابرت" وطلب منها المشاركة فيه، وبالفعل طلبت سناء السيناريو للاطلاع عليه، لكنه لم يرسله لها، ولم يتصل بها بعد ذلك وقالت: "اكتشفت أنه كان عايزني أتحرك من رصيف إلى آخر فقط وهو ما أغضبني".

وأضافت أنها خلال مقابلتها معه بعد ذلك الموقف قالت له: "أما إنك بجح صحيح.. كيف تجرؤ؟"، مشيرة إلى كون الزمن أثبت أن أفلامه تفشل، وقالت إنها لا تفهمها ولا تحبها والحال نفسه بالنسبة لرجل الشارع والجمهور أيضًا، خصوصًا أنه يقوم بعمل "غلوشة" على عقل المشاهد ويعتقد أن هذه عبقرية، على حد وصفها.
 

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