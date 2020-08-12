الباز: التفاخر بإبطال الأصوات فى الانتخابات «مراهقة سياسية»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن تقييم أعداد الحضور والمشاركين في انتخابات مجلس الشيوخ يجب أن يترك للأرقام النهائية، ولا يمكن حسم هذا الأمر بالتكهنات، أو من خلال منظور أي شخص له أمام اللجنة التي أدلى بصوته بها.وأوضح في تغطية خاصة لانتخابات الشيوخ عبر فضائية "النهار"، أنه من المشاهد اللافتة في هذا الاستحقاق الانتخابي أن البعض يتفاخر، بإبطال صوته، منوهًا إلى أن الكثيرين نشروا على صفحتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للبطاقة الانتخابية، وقاموا بوضع علامة إكس عليها، في إشارة لإبطال الصوت.وتابع الباز، أنا أؤيد النزول للانتخابات لاختيار المرشح المناسب، حتى لو كان هذا المشارك سيبطل صوته، ولكن دون أن يتم هذا الأمر بالتفاخر، موضحًا أن التفاخر بإبطال الأصوات في الانتخابات يمكن أن يوصف بالمراهقة السياسية.