«أكلة ع الماشي».. مكرونة وايت صوص بالجمبرى

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الطريقة:

اختيار وجبة غداء جديدة للتخلص من روتين الأطعمة المعروفة ليس بالمهمة السهلة، ومع ذلك فهناك ما يمكن تعلمه بخطوات بسيطة.في السطور التالية نقدم طريقة عمل «المكرونة بالوايت صوص» بطريقة سهلة تناسب متبعي الأنظمة الغذائية الصحية.نصف كيلو مكرونة.نصف كوب كريمة طهي يمكن استبدالها بقشطة.2 كوب حليب.½ كيلو جمبري.زبدة.2 ملعقة دقيق.فلفل ألوان.نصف ملعقة ثوم مفروم.ملح.زعتر وفلفل أسود.تتبيلة الجمبري:ليمون.ملح.فلفل أسود.كمون.معلقتين ثوم مفروم.يتم تتبيل الجمبري أولًا، ثم احضار طاسة جانبًا، ومعلقتين زبدة، ونصف ملعقة الثوم يتم تشويحها ثم وضع الجمبرى والفلفل حتى يأخذ الجمبرى لونا ورديا فقط.يتم نزع الجمبرى، وفى نفس الطاسة يتم تحمير معلقتين دقيق بنفس مقدار الزبدة، ثم وضع كوبان من اللبن، وعندما يصل ‘لى قوام متوسط يتم وضع كريمة الطهى والملح والفلفل، ثم وضع المكرونة بعد سلقها والجمبرى.تقلب المكونات جيدا فى الصوص لمدة ثلاث دقائق، ويمكن تزيين الطبق بالجبن المفضل لديك أو بقليل من الزعتر والبقدونس.