بأعلام مصر.. معلمو السويس يشاركون في انتخابات «الشيوخ»

حرص معلمو ومعلمات محافظة السويس على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، اليوم الأربعاء، وتجمع عدد من المعلمين والإداريين بالمنظومة التعليمية، أمام مديرية التربية والتعليم بالسويس، وانتقلوا إلى لجان الاقتراع، حاملين أعلام مصر، ولافتات تحث المواطنين على المشاركة.وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس محمود الفولي - في بيان اليوم الأربعاء - إن مديرية التربية والتعليم لم تكتف باستضافة لجان الانتخابات بالمدارس، بل حرص العاملون بها على أداء دورهم الوطني بالتصويت، وحث غيرهم على اتباع ذات السلوك.وأضاف أن المديرية كلفت كل مدير ووكيل مدرسة بالبقاء في مدرسته طوال فترة العملية الانتخابية، لتقديم الدعم للسادة المستشارين وأعضاء اللجان والناخبين، وتذليل أي عقبات تواجه سير العملية الانتخابية.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.