وزير الداخلية يوجه بتكثيف انتشار القوات لتأمين انتخابات «الشيوخ»

وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، بتكثيف انتشار قوات الشرطة لتأمين عملية انتخابات مجلس الشيوخ 2020، مؤكدًا ضرورة استمرار القوات في مساعدة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية خلال عملية انتخابات مجلس الشيوخ 2020، فقد شهد مختلف مديريات الأمن إجراءات تأمينية واسعة النطاق، وانتشارا مُكثفا للقوات بمحيط لجان التصويت لتهيئة المناخ المناسب للإدلاء بأصواتهم.وقد واصل مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية المرور على الخدمات والتأكيد على استمرار يقظة القوات وحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى خاصة مع كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين غير القادرين على الحركة الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بلجان الاقتراع من خلال توفير كراسي متحركة بكل مقار اللجان.وكذا الاستجابة الفورية لطلبات عدد منهم بتوفير وسيلة انتقال لاصطحابهم من محل إقامتهم إلى مقار لجانهم الانتخابية والعودة مرة آخرى، ومراجعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتوزيع الكمامات الواقية والتحقيق من وجود مسافات آمنة بين المصطفين لأداء حقهم الدستوري حفاطًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.