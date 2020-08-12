رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير الداخلية يوجه بتكثيف انتشار القوات لتأمين انتخابات «الشيوخ»

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:11 م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، بتكثيف انتشار قوات الشرطة لتأمين عملية انتخابات مجلس الشيوخ 2020، مؤكدًا ضرورة استمرار القوات في مساعدة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية خلال عملية انتخابات مجلس الشيوخ 2020، فقد شهد مختلف مديريات الأمن إجراءات تأمينية واسعة النطاق، وانتشارا مُكثفا للقوات بمحيط لجان التصويت لتهيئة المناخ المناسب للإدلاء بأصواتهم.

وقد واصل مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية المرور على الخدمات والتأكيد على استمرار يقظة القوات وحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى خاصة مع كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين غير القادرين على الحركة الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بلجان الاقتراع من خلال توفير كراسي متحركة بكل مقار اللجان.

وكذا الاستجابة الفورية لطلبات عدد منهم بتوفير وسيلة انتقال لاصطحابهم من محل إقامتهم إلى مقار لجانهم الانتخابية والعودة مرة آخرى، ومراجعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتوزيع الكمامات الواقية والتحقيق من وجود مسافات آمنة بين المصطفين لأداء حقهم الدستوري حفاطًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
وزير الداخلية يوجه بتكثيف انتشار القوات لتأمين انتخابات «الشيوخ»
وزير الداخلية يوجه بتكثيف انتشار القوات لتأمين انتخابات «الشيوخ»
وزير الداخلية يوجه بتكثيف انتشار القوات لتأمين انتخابات «الشيوخ»
وزير الداخلية يوجه بتكثيف انتشار القوات لتأمين انتخابات «الشيوخ»

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احتشاد الناخبين بمدرسة هدى شعراوى بالتجمع للتصويت فى «الشيوخ» (صور)

لبنانيون لـ«الدستور»: شكرًا أم الدنيا والله يرزقنا رجلا مثل السيسي

«الصحة»: 24 وفاة و168 إصابة جديدة بكورونا

القومى للسكان: بدء مرحلة جديدة من مبادرة «شباب مصر» لمكافحة كورونا

الصور

image description

الناخبون يلتزمون بـ«الكمامات» فى ثانى أيام انتخابات «الشيوخ»

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في الهرم

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

الأكثر قراءة

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

احتشاد الناخبين بمدرسة هدى شعراوى بالتجمع للتصويت فى «الشيوخ» (صور)

لبنانيون لـ«الدستور»: شكرًا أم الدنيا والله يرزقنا رجلا مثل السيسي

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

قصة تعرف زهرة العلا على زكي طليمات في غارة بالإسكندرية

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

نجم الساعة

عقب الإدلاء بصوته.. فاروق حسنى: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى

منوعات

حديقة حيوان بألمانيا تحذر من لمس «النيص الهارب»

سيرينا على موعد مع فينوس ببطولة للتنس فى كنتاكى

رقمان مزدوجان من جونسون وراء فوز سبيرز على روكتس

شاختار دونيتسك يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبى بالفوز علي بازل السويسرى

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

«المخطوطات والوثائق وكتابة التاريخ».. محاضرة بمتحف المخطوطات غدًا

وفاة المفكر عبدالغني عماد بعد تاريخ حافل بتحليل خطاب الإرهاب

إصابة الشاعر عزت الطيري بـ«كورونا»

عقب الإدلاء بصوته.. فاروق حسنى: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى