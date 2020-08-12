«عمليات تنسيقية الأحزاب»: رصدنا خروقات للصمت الانتخابي من «مرشحين الفردي»

استعرض محمد عبدالعزيز، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة سير العملية الانتخابية على مدار اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك من خلال متابعى التنسيقية بمختلف اللجان والمناطق والمتواجدين فى اللجان انتخابية.وقال عبد العزيز، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرفة العمليات المركزية تعمل منذ التاسعة صباحا لمتابعة سير العملية الانتخابية، ولم ترصد أي خروقات تؤثر على العملية الانتخابية، سوى خروقات للصمت الانتخابي لبعض المرشحين الفردي في بعض اللجان.وأكد عبدالعزيز، أن هناك التزام كامل بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات داخل اللجان، مطالبا بالاستمرار على توعية الناخبين بصورة مستمرة حول كيفية التصويت لاختيار مرشحين الفردي.ومن جهتها، قالت رشا أبو شقرة، من متابعي الانتخابات بمنطقة الجيزة، إن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر خلال اليوم الثاني، وتم تسجيل بعض الخروقات الدعائية لمرشحين الفردي أمام اللجان، فيما لم يتم تسجيل أي شكاوى داخلها.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.