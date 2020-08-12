«أمن القاهرة» يلبي رغبة «كفيف» في التصويت بانتخابات الشيوخ (صور)

أصر المواطن عبدالقادر عبد التواب محمد، على التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، متجاهلها كونه كفيف، ومتحديا أي عذر قد يمنعه من المشاركة في الاستحقاق الدستوري، وقرر في سبيل ذلك اللجوء لشرطة النجدة لمساعدته للإدلاء بصوتة.لبت شرطة النجدة طلب المواطن ووجهت مأمورية لاصطحابه للمقر الانتخابي الخاص به وتسهيل إجراءات الإقتراع وتوصيله للمنزل مرة أخرى، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المبلغ الذي يبلغ من العمر 67 سنة كفيف ومقيم مساكن القاهرة بالمقطم، وبالاستعلام عن المركز الانتخابي الخاص به تبين أنه بلجنة مدرسة عمر بن عبد العزيز بمساكن الجيزة دائرة المقطم، وجرى صطحابه إلى المقر الانتخابي وأدلى بصوته ثم اصطحابه مرة أخرى لمحل إقامته.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.