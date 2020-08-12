«المخطوطات والوثائق وكتابة التاريخ».. محاضرة بمتحف المخطوطات غدًا

ينظم معهد المخطوطات العربية، المحاضرة المباشرة الحاديةَ عشرةَ، بعنوان "المخطوطات والوثائق مصدرًا لكتابة التاريخ.. رصيد قبة الخزنة في الجامع الأموي بدمشق نموذجًا"، وذلك مساء غد الخميس، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وبرلين.يحاضر خلالها الدكتور كونراد هريشلر (مدير معهد الدراسات الإسلامية- جامعة برلين الحرة)، وإدارة الأستاذ الدكتور فيصل الحفيان.تُبَثُّ مباشرة على قناة المعهد على اليوتيوب، كما تبثُّ مباشرة على صفحة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) الخاصة بالمعهد.فيصل الحفيان مدير المعهد التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) تأسس عام 1946، تابعًا لجامعة الدول العربية، بإيعاز من عميد الأدب العربي طه حسين، ليقوم على خدمة التراث العربي المخطوط. "الشرق الأوسط"، مدير معهد المخطوطات العربية صاحب كثير من المؤلفات في مجال اللغويات وتحقيق التراث، الذي تحدث عن دور المعهد كبيت خبرة عربي في مجال المخطوطات، وأحدث مطبوعاته، واحتفالية يوم المخطوط العربي، وتركيزها على «المخطوط المهجّر» والمخطوطات المهربة للخارج.