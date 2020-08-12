«التنمية المحلية»: إقبال كبير على انتخابات الشيوخ فى شمال سيناء

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه موجود بغرفة عمليات الوزارة، وهناك ربط بين الغرفة وغرف الأزمات بجميع المحافظات المصرية، وبين الغرفة المركزية لرئاسة مجلس الوزراء.وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر2"، أن العملية الانتخابية تسير بانتظام، وهناك إقبال متوسط على بعض اللجان، ومن المتوقع زيادة الأعداد في نهاية اليوم.وأوضح متحدث وزارة التنمية المحلية، أننا لاحظنا إقبالًا كبيرًا من الناخبين على لجان الشيخ زويد وبئر العبد بشمال سيناء، وهذه رسالة قوية تعكس حالة من الإيجابية الشديدة والأمن والأمان بشمال سيناء.وشدد على أن وزير التنمية المحلية أكد خلال تواصله مع المحافظين على ضرورة تقديم كل التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكيد على توافر مواد التطهير والتعقيم، وتوفير ساحات للانتظار بمظلات مناسبة، وإزالة أي إشغالات بمحيط اللجان؛ لتوفير بيئة مناسبة ولائقة للعملية الانتخابية.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.