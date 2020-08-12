أحمد السبكي يروج لـ«توأم روحي» (صورة)

شارك المنتج أحمد السبكي، متابعيه، صورة جديدة لفيلم "توأم روحي" عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر في الصورة أبطال العمل الفنان حسن الرداد والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، وعلق السبكي على الصورة قائلًا: "توأم روحى، قريبًا بجميع دور العرض"، وتفاعل معه العديد من متابعيه.وقد روج المنتج أحمد السبكي، للفيلم من خلال البرومو الرسمي تمهيدًا لعرضه في 19 أغسطس الجاري في دور العرض."توأم روحي"، بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، والفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، تأليف أماني التونسي، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج عثمان أبو لبن.وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حول قصة حب قوية بين أبطال العمل حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجهما العديد من المشاكل والعقبات، التي تجعل من حبهما شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.