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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ القاهرة: إقبال كبير على اللجان في ثاني أيام الانتخابات

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:50 ص
خالد عبدالعال
خالد عبدالعال
هدير شعراوي
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قال الدكتور خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن عملية التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ تتم على أكمل وجه، مشيرًا إلى أنه تم فتح جميع لجان المحافظة في تمام الساعة 9 صباحًا، دون أي تأخير.

وأضاف عبدالعال، خلال تصريحات خاصة لفضائية "dmc"، أن فكرة مد ساعات التصويت يعود للجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا أن هناك إقبالًا كبيرًا على اللجان منذ الساعات الأولى من بدء الاقتراع.

وناشد محافظ القاهرة المصريين بضرورة النزول والإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ.

وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
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