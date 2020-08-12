وزير الخارجية يثمن تنظيم وتأمين انتخابات مجلس الشيوخ

أشاد وزير الخارجية سامح شكرى بتنظيم وعملية تأمين انتخابات مجلس الشيوخ التي تتواصل اليوم الأربعاء.وأشار شكري- في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته بمقر مدرسة سيزا نبراوي بالقاهرة الجديدة، إلى توفير كل وسائل الراحة للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في بناء مستقبل وطنهم باختيار ممثليهم، لكي يضطلع المجلسان (النواب والشيوخ) بكل الصلاحيات في الرقابة، وطرح مشاريع القوانين وكل عمل من شأنه أن يؤدي إلى الارتقاء بالمواطن المصري ومستقبله.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.