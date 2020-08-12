السيسى: بسواعد شبابنا نخوض غمار التحدى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية لشباب مصر الواعد والمتحمس في اليوم العالمي للشباب.وكتب الرئيس عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، "في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد المتحمس، الذي يمثل القوة الحقيقية لمصر في معركتها المقدسة للبقاء والبناء،".وتابع الرئيس السيسي: "فبسواعد شبابنا نخوض غمار التحدي، وأؤكد أن الدولة المصرية عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل".