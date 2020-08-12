لقطات حية.. توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات «الشيوخ»

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" منذ قليل، لقطات حية من استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 لليوم الثاني على التوالي.وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين وعددها 14 ألف لجنة انتخابية، للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر في تمام التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساء وتتخللها ساعة راحة في الساعة الثالثة مساء، وذلك تحت إشراف قضائي كامل حيث تسلم القضاة الأوراق الخاصة باللجان المعينين عليها.وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، أعلن أمس الثلاثاء عن انتهاء اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وذلك عقب غلق رؤساء اللجان الفرعية باب الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساء، مع السماح للناخبين المتواجدين بجمعية الانتخاب بالإدلاء بأصواتهم.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.