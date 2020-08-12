المواطنون يتوافدون على لجان انتخابات «الشيوخ» بالقليوبية

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، توافد مواطني المحافظة لليوم الثاني على التوالى للإدلاء بأصواتهم، وسط حالة من الهدوء منذ فتح اللجان صباح اليوم.واستقبلت 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية، الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة يقدر ب3 مليون و255 ألف ناخب.وانطلقت أمس الثلاثاء وتستمر حتى اليوم الأربعاء انتخابات مجلس الشيوخ، وقسم قانون مجلس الشيوخ جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، يتم من خلالها انتخاب 100 نائب.وطبقا للقانون كل محافظة عبارة عن دائرة انتخابية، مخصص للناخبين بها انتخاب عدد من المقاعد تم تخصيصه لكل محافظة بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وقُسمت الدوائر الانتخابية لنظام القوائم بقانون مجلس الشيوخ إلى ٤ قوائم، حيث يتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر؛ دائرتين كبيرتين، كل منهما 35 عضوًا شمال وجنوب، ودائرتين صغيرتين، كل منهما 15عضوًا) شرق وغرب.وحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ 300 عضو يتم انتخاب 200 ثلثي الأعضاء، ويعين رئيس الجمهورية 100 بواقع ثلث أعضاء المجلس.