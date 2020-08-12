رئيس «طنطا» يتفقد الإجراءات الوقائية بلجان انتخابات الشيوخ

تفقد المحاسب عبد اللطيف محمود، رئيس مركز ومدينة طنطا، عددا من مقرات الاقتراع للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، بهدف تذليل كل العقبات التي تواجة الناخبين.وأثنى محمود، وفق بيان، على تواجد كبار السن منذ الصباح أمام اللجان، فيما شهدت لجان الاقتراع في طنطا قياس درجة الحرارة للناخبين والاطمئنان عليهم قبل الدخول للإدلاء بأصواتهم، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وانتظمت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم تحت إشراف قضائي، وتأمين المقار ومحيطها من قبل الجيشوجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.