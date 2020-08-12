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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جو بايدن يختار نائبه من أصول إفريقية هندية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:17 ص
جو بايدن
جو بايدن
وكالات
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أعلن المرشح الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، أنه اختار عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، كاملا هاريس، مرشحة لشغل منصب نائبه حال فوزه في الانتخابات.

وتعد هاريس البالغة 55 عامًا من العمر، أول مواطنة أمريكية من ذوي البشرة غير البيضاء ومن أصول إفريقية وهندية، يتم ترشيحها من قبل أحد أكبر الأحزاب الأمريكية لهذا المنصب الرفيع.

وقال «بايدن» في رسالة إلى ناخبيه: «خبر مهم: لقد اخترت كاملا هاريس لتولي منصب نائبتي».

وأضاف: «تتخذ الكثير من القرارات المهمة كرئيس البلاد، والقرار الأول هو اختيار شخص ليكون نائبًا للرئيس، وقررت أن كامالا هاريس هي الشخص الأفضل لمساعدتي في هذه المعركة ضد دونالد ترامب ومايك بنس، ومن ثم في قيادة هذه الأمة بدءا من يناير 2021».

وتابع قائلًا: «هذه الفترة ليست أوقاتًا عادية، ولأول مرة في تاريخنا نواجه أزمة تاريخية ثلاثية في آن احد، حيث نواجه أسوأ جائحة منذ 100 سنة، وأسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير، إضافة إلى دعوات إلى إحلال العدالة هي الأقوى في هذا الجيل».

وختم بالقول إنه بحاجة إلى شخص يعمل إلى جانبه «ويكون ذكيًا وقويًا ومستعدًا للقيادة، إن كامالا هي ذلك الشخص».

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