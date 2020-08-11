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توك شو

المصرى للدراسات الاستراتيجية: توافق تام بين الأحزاب فى الحياة السياسية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:54 م
الدكتور محمد فرحات
الدكتور محمد فرحات
الشيماء زيدان
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قال الدكتور محمد فرحات رئيس وحدة الدراسات الآسيوية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صنعت التجربة الأولى لحالة حوار بين كل الأطياف من مختلف الأيديولوجيات.

وأضاف فرحات، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجلس الشيوخ بيت خبرة تشريعية يدعم التجربة الديمقراطية المصرية.

وأكد رئيس وحدة الدراسات الآسيوية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مستوى المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ جيدة جدًا، مشيرًا إلى أن الحياة السياسية تشهد حالة توافق بين الأحزاب بمختلف اتجاهاتها.

وجرت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الإنتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 اغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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