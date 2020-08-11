حافظ أبوسعدة: كبار السن أبطال انتخابات «الشيوخ»

قال حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مشهد مشاركة المواطنين الكبيرة بانتخابات مجلس الشيوخ اليوم لم يكن متوقعا.وأكد خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن هناك انتظاما وحضورا أمنيا جيدا وإجراءات صحية واحترازية دقيقة والتزاما من قبل المواطنين.وأشاد بالحضور والإقبال الكبير من قبل كبار السن والسيدات، قائلًا: "كبار السن أبطال الساعات الأولى ومتصدرو مشهد الانتخابات، والمرأة العنصر الثاني في العملية الانتخابية".وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.