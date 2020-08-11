محافظ الشرقية: نسبة التصويت في انتخابات «الشيوخ» تخطت الـ58%

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن مشهد انتخابات مجلس الشيوخ التي بدأت اليوم كان نموذجا راقيا للمشاركة السياسية وكشف عن وعي المواطنين، مؤكدا أن نسبة التصويت اليوم تخطت الـ58%.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المحافظة نظمت غرفة عمليات تعمل من الساعة السابعة صباحًا لمتابعة اللجان.وتابع: "إقبال المواطنين على انتخابات الشيوخ كان فيه بهجة وهدوء" لافتا إلى أن القضاة قاموا بدورهم على أكمل وجه بالإضافة للأمن والتربية والتعليم في تجهيز المدارس.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.