مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 - 8 - 2020 فى المحافظات

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12-8-2020

محافظة القاهرة: (الفجر 3:44 ص، الظهر 12:00 م، العصر 3:37 م، المغرب 6:41 م، العشاء 8:05 م).



الإسكندرية: (الفجر 3:46 ص، الظهر 12:06 م، العصر 3:44 م، المغرب 7:48 م، العشاء 8:14 م).



الإسماعيلية: (الفجر 3:39 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:34 م، المغرب 37: 6 م، العشاء 8:03 م).



بورسعيد: (الفجر 3:36 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:35 م، المغرب 6:38 م، العشاء 8:04 م).



شرم الشيخ: (الفجر 3:38 ص، الظهر 11:48 ص، العصر 3:21 م، المغرب 6:25 م، العشاء 8:47 م).



أسوان: (الفجر 4:29 ص، الظهر 12:30 م، العصر 3:56 م، المغرب 7:02 م، العشاء 8:20 م).



سوهاج: (الفجر 3:52 ص، الظهر 11:59 م، العصر 3:29 م، المغرب 6:34 م، العشاء 7:55 م).



السويس: (الفجر 3:39 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:35 م، العشاء 8:00 م).



مرسى مطروح: (الفجر 3:56 ص، الظهر 12:16 م، العصر 3:55 م، المغرب 6:59 م، العشاء 8:25 م).

حركة الإصبع في التشهد

الفقهاء متفقون في الجملة على أنه يُسَنُّ للمصلي أن يشير بسبابته أثناء التشهد دلالة على التوحيد والإخلاص، وإن اختلفوا في كيفية قبض اليد والإشارة، وخلافهم في الأفضلية لا في الجواز؛ حيث ورد في السنة المشرفة أكثر من هيئة لذلك، ومن الفقهاء من يكتفي بالإشارة بالإصبع عند التشهد، ومنهم من يستحب مع إشارة الإصبع تحريكها، وكل ذلك من سنن الهيئات التي لا ينبغي أن تكون على حساب الخشوع في الصلاة.