رئيس «الوطنية للانتخابات» للمصريين: «أبهروا العالم بوطنيتكم»

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تتابع عن كثب سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ التي بدأت اليوم الثلاثاء وتستمر حتى التاسعة من مساء الغد.وأضاف خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه في حالة الإبلاغ عن أي مصاب بفيروس كورونا المستجد أو أي مرض آخر، تتوجه الأطقم الطبية الموجودة داخل اللجان الفرعية لفحص الحالة في الحال.واستكمل: "بقول للمصريين انزلوا شاركوا في هذا العُرس الانتخابي من أجل مصر، أبهروا العالم وأظهروا وطنيتكم لتثبتوا أنكم تحبون مصر وتعملون على تقدمها ونريد أن نحافظ على حضارة مصر العظيمة".وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.